الدفاع المدني: 8 إجراءات لحماية الأطفال في المنازل

الرياض - محمد عبدالله - نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الأطفال في المنازل، بعدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، والتأكد من وقايتهم من الأسباب المؤدية إلى احتجازهم.

وتضمنت تنبيهات المديرية، عدم ترك الأطفال بمفردهم في المسابح من دون رقابة الكبار، وإبعاد الأجهزة الكهربائية عن متناولهم، وإبعاد السكاكين والأدوات الحادة عنهم.

كما نبهت مديرية الدفاع المدني، إلى ضرورة تأمين الموقد وإبعاد اسطوانة الغاز عن الأطفال وتغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، وإبعاد مواد التنظيف والمواد الكيمائية عن متناولهم.

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