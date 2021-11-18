ضبط 7 مخالفين بحوزتهم 55 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بحائل

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، (7) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (55) متراً مكعباً من الحطب المحلي على متن (4) مركبات بمحافظة بقعاء.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.