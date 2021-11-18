أخبار السعودية اليوم.. خدمة جديدة لراغبي السفر.. وملاحظات على اختبارات الفصل الأول

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021، منها: «توكلنا» يتيح خدمة جديدة لراغبي السفر، وملاحظات على أول أيام اختبارات الفصل الأول.

«توكلنا» يتيح خدمة جديدة لراغبي السفر

أعلن تطبيق توكلنا، الأربعاء، إتاحة خدمة جديدة تتيح لراغبي السفر الاطلاع على اشتراطات دول العالم المختلفة والخاصة بالسفر اليها كالحصول على لقاح كورونا او إجراء فحص «بي سي آر» أو غير ذلك من الاشتراطات الوقائية التي تحددها الدول.

ملاحظات على أول أيام اختبارات الفصل الأول

أعلنت وزارة التعليم، الأربعاء، أن الاختبارات التحريرية الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في يومها الأول؛ شهدت تحقيق مبدأ السلامة والتباعد بين الطلبة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الصحية المعمول بها وفق ما نصت عليه وزارة الصحة و«وقاية»، مؤكد أنه روعي فيها الكثافة الطلابية داخل المدارس، باستخدام كل المرافق المتاحة لتأدية الاختبارات.

حالة مطرية تبدأ الجمعة وتستمر أيامًا على مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار على مناطق المملكة، ابتداء من يوم الجمعة وحتى الإثنين المقلين.

برنامج مكافحة التستر يُدشِّن مرحلة جديدة في العمل الرقابي

دشن البرنامج الوطني لمكافحة التستر مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك تعتمد على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد الاشتباه بحالات التستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

«المرور» يوضح مصير الاعتراضات تحت المعالجة

كشف المرور السعودي، اليوم الأربعاء، عن مصير الاعتراضات التي تحت المعالجة.

6 فئات «الأكثر احتياجًا» لتطعيم الإنفلونزا الموسمية

حددت وزارة الصحة 6 فئات أكثر احتياجاً لتطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك لتأثرهم بمضاعفات الإنفلونزا.

قصة إنتاج الملح في القريات وطريقة استخراجه

قال المواطن مسلم الحليبي، إن الملح من قديم الزمان موجود في منطقة القريات حتى سميت بقريات الملح، مؤكدًا أنه ووالده وجده يعملون في هذه المهنة.

«حساب المواطن» يوضح خطوات حذف وإضافة التابع

حدد برنامج حساب المواطن، خطوات حذف وإضافة التابع، مشيرًا إلى خطوات تحديث الحالة الاجتماعية، وأسباب إيقاف الحساب.

بنك التنمية الاجتماعية يجيب عن أبرز الأسئلة الخاصة بمنتج آهل

أجاب بنك التنمية الاجتماعية، عن أبرز الأسئلة خاصة بمنتج آهل وهو متاح للأشخاص، الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي «الأسرة، الترميم، كنف»، ويهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.

أسباب خطورة كورونا ميرس

قال وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، إن «كورونا ميرس» هو الأسوأ بين فيروسات كورونا الثلاثة المسببة للمرض الشديد في الإنسان، مشيرًا إلى نتائج دراسة وصفية تناولت أكثر من 6 آلاف حالة كورونا ميرس مشتبهة منها حوالي 500 حالة مؤكدة.

خبير عن تهريب المخدرات للمملكة: حرب صريحة

علق د. سليمان اللحيدان مدير الدراسات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، على واقعة إحباط تهريب 391 كجم من مادة الحشيش في جازان وعسير.

ضبط 360 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر

ضبطت قوات المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها 360 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر داخل مركبة مواطن بالدائر.

تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة على طريق بقيق

تسبب حادث مروري في تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة على طريق بقيق بالمنطقة الشرقية.

خدمة «جديدة وجميلة» من «الحج والعمرة»

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأربعاء تحديثًا جديدًا لتطبيقي اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة لتجنبها عند طلب تصريح أداء العمرة.

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