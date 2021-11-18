«زاتكا» توضح أبرز عقوبات مخالفات الفوترة الإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أبرز عقوبات مخالفات الفوترة الإلكترونية عند تطبيق المرحلة الأولى في 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن مخالفات عدم إصدار الفواتير بشكل إلكتروني وعدم حفظ الفواتير الإلكترونية تتطلب غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال.

كما تتطلب مخالفات عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الضريبية المبسطة، وعدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، إنذار المنشأة.

أما حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية فتعد مخالفة تتطلب غرامة قدرها 10 ءلاف ريال، وفقًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

متطلبات الفاتورة الإلكترونية

وبينّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التالي:

- التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد.

- التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.

- التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.

- التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية.

- التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر.

وأكدت الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية.

ودعت الهيئة المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدة أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

كما حثت الهيئة، المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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