لطلاب الجامعات.. 100 برنامج وخدمة إلكترونية مخفضة أو مجانية

الرياض - محمد عبدالله - نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي رابط خدمة تتيح لطلاب وطالبات الجامعة 100 برنامج بشكل مخفض أو مجاني والتي تساعدهم في إنجاز المهام المطلوبة.

وقال الحمادي، عبر حسابه في "تويتر": "إذا كنت طالبًا وعندك بريد إلكتروني جامعي أو تعليمي؛ فبإمكانك الحصول على أكثر من 100 برنامج وخدمة إلكترونية شهيرة بشكل مخفّض أو مجاني".

وأضاف أن هذه البرامج تعمل على أجهزة الكمبيوتر أو الماك والبعض على أجهزة الويندوز، موضحًا أنه يتطلب للحصول على البرامج:

توفير بريد الجامعة الإلكتروني

صورة البطاقة الجامعية

ثم استكمال الإجراءات للحصول على البرنامج بشكل مجاني أو مخفض

وتابع عبدالعزيز الحمادي، أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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