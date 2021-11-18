عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب

في الوقت الذي انخفضت فيه حالات الدهس في المواقع التي تم إنشاء جسور مشاة بها على الطرق السريعة والفرعية المزدوجة والداخلية، ما زالت العديد من مناطق المملكة تسجل حالات دهس متكررة في مواقع وطرق متعددة، لعدم وجود جسور للمشاة بها، ليصبح من الضروري الإسراع في معالجة مشكلاتها، حفاظا على الأرواح وسلامة المشاة، من خلال تنفيذ وإنجاز مشاريع الجسور.

نتائج عكسية

لجأت الجهات المعنية إلى تنفيذ حلول بديلة مؤقتة، للحد من حالات الدهس المتكررة، التي تمثلت في وضع مطبات اصطناعية، وإنشاء سياج حديدي في الجزر الوسطية، إلا أن هذه الحلول حققت نتائج عكسية، حيث زادت من حالات الدهس، والتصادم الجماعي للمركبات نتيجة السرعة وغياب اللوحات الإرشادية والسلامة.

وطبقا للإدارة العامة للمرور في آخر إحصاءاتها الصادرة في 1439، فإن مناطق الجنوب سجلت 1541 حالة دهس، إذ بلغت حالات الدهس في عسير وحدها 1102 حالة، وجازان 321، ونجران 65، والباحة 53.

ووفقا لإحصاءات وزارة البلدية والقروية والإسكان، فإن عدد جسور المشاة في 2019 بلغ 253 جسرا، وفي 2020 بلغ 271 كوبري مشاة، بزيادة 18 جسرا خلال عام على مستوى المملكة، والذي يعد رقما متواضعا قياسا بمساحة ومناطق المملكة.

وسجلت العاصمة المقدسة في 2020 تنفيذ 20 كوبري مشاة، والمدينة المنورة 21، والرياض 37، وجدة 39، والشرقية 14، وعسير 17، والقصيم 15، وجازان وتبوك 9 لكل منهما، والجوف 12، وحائل 3، والحدود الشمالية ونجران 6 لكل منهما، والباحة 27، والأحساء 7، والطائف 27، وحفر الباطن 2.

قلق المواطنين

وشكلت حوادث الدهس، المنتشرة مؤخرا، هاجسا كبيرا أقلق المواطنين، مما أدى إلى مطالبتهم المسؤولين بإيقاف النزيف المتكرر وإيجاد حلول عاجلة، بعدما شهد الشهران الأخيران 11 حالة دهس في عدة مواقع بخميس مشيط والقصيم، منها 4 حالات في خميس مشيط بداية الأسبوع، وحالتان في القصيم، و5 حالات في الدرب شمال جازان، التي اتخذت إثرها الجهات المعنية حلولا، لمعالجة المواقع الحرجة، ودراسة إمكانية تنفيذ جسور المشاة.

مواقع مختلفة

ورصدت «دوت الخليج» انعدام حالات الدهس بجوار كلية جامعة جازان في محافظة أبوعريش بعد إنشاء جسر مشاة بالمنطقة، أنهى معاناة طلاب الجامعة وقاطعي الطريق للوصول إلى جهة الخدمات التجارية، إذ كان الطريق يشكل خطرا كبيرا، وراح ضحيته العديد من الطلاب والموظفين والمواطنين، حيث يرتاد الآن المواطنون الجسر بشكل يومي.

ولا يكاد الطريق الدولي السريع الذي يمر في منتصف قرى «الطاهرية - الخضراء - رديس - القمري - خضيرة ضمد»، ويربط 3 محافظات (أبوعريش - ضمد - صبيا)، يخلو من حوادث الدهس، وتم تشكيل لجنة من أجل إنشاء مطبات صناعية عليه، للحد من السرعة، إلا أنها زادت من حوادث المركبات والتصادم الجماعي، وسط مطالبات بإنشاء جسر مشاة أو دوران، لتخفيف السرعة.

نقص الوعي

وأوضح عضو هيئة المهندسين في المملكة، عبدالله حمدي، لـ«دوت الخليج»: «بعض الطرق تسلب حقوق المشاة وتسبب حالات دهس متكررة، لأن تصميمها يفتقر إلى مراعاة حقوق المشاة، لذلك لا بد أن تتغير نظرتنا لعبور المشاة، بما يحفظ سلامتهم وحقوقهم، خاصة في ظل قلة خطوط المشاة التي تعطيهم أولوية على السيارات»، مطالبا الجهات المسؤولة بأن تسعى إلى تقديم الخدمات للمارة من خلال تهيئة نقاط العبور، وتنفيذ ممرات للعبور بين طرفي الطريق، وتوفير مصاعد كهربائية لجسور المشاة الجديدة، وتركيب علامات أرضية عند الحاجة، والتوعية والتثقيف. وأضاف «حمدي» أن الكثير من أفراد المجتمع ليس لديه الإلمام الكافي بأهمية العبور عبر خطوط المشاة، مما قد يتسبب في حوادث الدهس بسبب نقص الوعي الذي يتسبب في تفاقم المشكلة.

شوارع رئيسية

ومع زيادة معدلات حوادث الدهس في بعض الشوارع الرئيسية والحيوية، طالب مواطنون بضرورة تنفيذ جسور المشاة، وتكثيفها بالشوارع، خصوصا الحيوية والرئيسية، من أجل تأمين تنقل العابرين وضمان سلامتهم. كما ارتفعت الدعوات إلى أن تُنفذ الجسور وفق نظام هندسي ومعياري يسهل تنقل الجميع، بما فيهم كبار السن، مشددين على أهمية تنفيذ أكبر عدد من جسور المشاة في الشوارع ذات الكثافة السكانية بمواصفات ومقاييس متطورة، نظرا إلى أهميتها في التنقل من منطقة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى، بعيدا عن أي حوادث مرورية، خاصة في المواقع التي تشهد زحاما عند الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات.

جسور المشاة 2020 - حسب الأمانات

جدة 39

الرياض 37

الباحة 27

الطائف 27

المدينة المنورة 21

العاصمة المقدسة 20

عسير 17

القصيم 15

الشرقية 14

الجوف 12

جازان 9

تبوك 9

الأحساء 7

الحدود الشمالية 6

نجران 6

حائل 3

حفر الباطن 2

جسور المشاة في 2019

الرياض 36

جدة 35

الباحة 26

الطائف 26

المدينة المنورة 21

العاصمة المقدسة 20

القصيم 16

عسير 15

الشرقية 11

تبوك 9

الجوف 7

جازان 7

الأحساء 7

الحدود الشمالية 6

نجران 6

حائل 3

حفر الباطن 2

حوادث الدهس في المناطق الجنوبية

1541 حالة

عسير 1102

جازان 321

نجران 65

الباحة 53