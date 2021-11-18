شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | التحالف ينفذ عملية واسعة على أهداف عسكرية حوثية مشروعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أنه نفذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية استجابة للتهديد البالستي والطائرات المسيّرة، وذلك بعد اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها لطائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وأوضح التحالف، الضربات الجوية شملت أهدافاً بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف، مبيناً أنه تم على إثرها تدمير ورش ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات.

وبين التحالف، أنه استهدف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطون بالهجمات العدائية.

وأكد التحالف، أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.