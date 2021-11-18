طريقة ربط تذاكر موسم الرياض بتطبيق توكلنا 1443 وشروط حضور الفاعليات

محمد بن مسعود - الدمام - طريقة ربط تذاكر موسم الرياض بتطبيق توكلنا 1443، يعد ذلك أحد الأمور الهامة التى تخص عدد كبير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية فى الفترة الحالية وذلك من أجل القيام بعملية ربط التذاكر الخاصة بموسم الرياض فى السعودية بهذا التطبيق وذلك لأن يتمكن المستفيد من حضور الفاعليات التي تقام فى المملكة.

موسم الرياض

موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية هو أحد الفاعليات الترفيهية التى تقام فى كل عام فى المملكة وذلك لأن يتم إقامة الجفلات الترفيهية التى ترفهة على كل من المواطنين والمقيمين فى المملكة ويتم إحياء تلك الحفلات من قبل مجموعة من أفضل النجوم فى منطقة الوطن العربي.

شروط حضور حفلات موسم الرياض 1443

لأن تستطيع حضور هذه الحفلات فإن هناك عدة شروط وضعتها هيئة الترفية وهي تكون فى النحو التالي:

إن يكون الشخص الراغب فى حضور الحفلة حاصل على جرعتين من لقاح كورونا.

يجب شراء تذاكر الحفلة من خلال موقع موسم الرياض على شبكة الأنترنت.

ربط تذاكر موسم الرياض بتطبيق توكلنا 1443.

إن يكون عمر الشخص فوق 12 عاماً، والاطفال يكون الاباء معهم.

يجب الالتزام بتعليمات الاجراءات الاحترازية فى المملكة.

عدم اصطحاب كاميرا فتوغرافية فى المكان.

اتباع تعليمات التباعد الاجتماعي وضرورة ارتداء الكمامة.

الحضور فى موعد الحفلة، والخروج فى الموعد المحدد.

طريقة ربط تذاكر موسم الرياض بتطبيق توكلنا 1443

يمكن القيام بعملية إضافة التذاكر فى تطبيق التصاريح الأمنية توكلنا من خلال طريقتين ويتم الرابط باستخدام الطريقة الأولي عبر النحو التالي:

القيام بشراء التذكرة الإلكترونية من موقع موسم الرياض.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة مشاركة التذكرة.

اختيار مشاركة إلى تطبيق توكلنا.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر حفظ التذكرة.

أما الطريقة الثانية تكون عن طريق الأتي: