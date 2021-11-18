خطوات التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443 وأهم الشروط المطلوبة

محمد بن مسعود - الدمام - ماهى شروط التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443، حيث إن ذلك السؤال يعتبر واحد من ضمن الاسئلة التى تدور فى أذهان العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن عمل فى المملكة وذلك لأن يعرفون الشروط الخاصة بهذه الوظائف والقيام بالتسجيل فىها من خلال الموقع الرسمي للوظائف على شبكة الأنترنت.وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443
قامت وزارة الصناعة فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، وعبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت عن توافر الكثير من الوظائف لكل من الشباب الحاصلين شهادات جامعية وشهادات فى الثانوية العامة وذلك لأن يقومون بالتقديم فى تلك الوظائف الهامة بالمملكة.شروط التقديم فى الوظائف
قامت وزارة الصناعة بوضع عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر من أجل التقديم فى تلك الوظائف حيث تلتخص هذه لشروط وفقاً لمجموعة السطور التالية:
- إن يكون الشخص المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.
- يشترط إن يكون حاصل على الاقل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يجب إن يكون المتقدم لتلك الوظائف غير حاصل على وظيفة أخري.
- يجب إن يكون فى عمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.
- عدم امتلاك مشروعات تجارية تساعد على الربح.
التقديم على تلك الوظائف يكون إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن تلك الخطوات تكون وفقاً للنحو التالي:
- زيارة موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية على شبكة الانترنت مباشرة من هنا.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة التسجيل فى الوظائف.
- اختيار سجل الأن طالب العمل من القائمة.
- تكتب الاسم بالكامل ثم رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.
- بعد ذلك تكتب الشهادة التى حاصل عليها.
- إدخال تاريخ الميلاد الخاص بك فى المربع الخاص به.
- بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- تقوم بالضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- مراجعة البيانات التى قمت بإدخالها.
- الضغط على زر التسجيل فى الوظائف وموجود فى الاسفل.
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