موعد مباراة ليستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة للمباراة

محمد بن مسعود - الدمام - موعد مباراة ليستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث إن هذه المباراة من المباريات التى ينتظرها الكثير من الاشخاص مشجعي نادى تشيلسي وذلك لأن تلك المباراة ستكون من المباريات الهامة فى الدوري هذا الموسم، حيث إن تلك المباراة ستكون من المباريات القوية والشرسة لكل من الفريقين بسبب رغبة الفريق الازرق فى الفوز بتلك المباراة.

مباراة ليستر سيتي وتشيلسي

يبدأ نادي تشيسلي المباراة وهو عينة على الفوز حيث استطاع فى المباراة الماضية التعادل بهدف مقابل هدف مع فريق بيرنيلي، ويحتل تشيلسي الانجليزي المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 26 نقطة حتي الأن حيث استطاع الفريق خوض حتي الأن 11 مباراة فاز فى ثمان مباريات بينما تعادل فى اثنان وخسر فى مباراة واحدة فقط.

أما فريق لستر سيتي يكون فى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 15 نقطة حيث استطاع هذه الفريق خوض حتي الأن 11 مباراة استطاع الفوز فى 4 مباريات بينما تعادل فى اربع مباريات وخسر فى ثلاثة.

تشكيل الفريقين المتوقع

من المتوقع إن يستقر المدير الفنى لنادي تشيلسي الانجليزي على التشكيل التالى مع بداية المباراة:

حراسة المرمي: ميندي

الدفاع: كريستنسين، سيلفا ، روديجير ، جيمس

الوسط: جورجينيو، كانتي، تشيلويل، باركلي

الهجوم : أودوي، هافرتز

أما من الممكن إن يقوم المدير الفنى لنادي لستر سيتي الانجليزي بالاستقرار على التشكيل التالى مع بداية المباراة:

حراسة المرمي: شمايكل

الدفاع: كاستاني، ريكاردو بيريرا، إيفانز، سوينكو

خط الوسط: سوماري، تليامانس، نديدي

الهجوم: بارنز، لوكمان، فاردي

موعد مباراة ليستر سيتي وتشيلسي

ستقام المباراة بين الفريقين فى مباريات الجولة الثانية عشر بالدوري الانجليزي فى يوم السبت الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيتم أذاعة هذه المباراة بالبث المباشر على قناة beIN Sports Connect وهي احدي قنوات مجموعة بين سبورت المتخصصة فى اذاعة مباريات الدوري الانجليزي فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويتم التعليق على المباراة باللغة العربية.

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