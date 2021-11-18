موعد مباراة ليفربول وارسنال الدوري الانجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمبارة

محمد بن مسعود - الدمام - موعد مباراة ليفربول وارسنال فى الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث إن تلك المباراة من المباريات التي ينتظرها الكثير من الاشخاص وذلك لأن يقومون بمشاهدة المباراة الممتعة والتى ستكون واحدة من ضمن المباريات الممتعة فى هذه الجولة وذلك لأن تلك المباراة تجمع بين أثنين من أكبر الفرق فى الدوري الانجليزي لكرة القدم.

مباراة ليفربول وارسنال

يبدأ نادى ليفربول هذه المباراة وهو يريد الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل تعديل اوضاع الفريق فى جدول ترتيب هذه البطولة، حيث يدخل الريدز المباراة وهو فى المركز الرابع فى خدول ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم برصيد 22 نقطة حيث خاض الريدز حتي الأن 11 مباراة استطاع الفوز فى ستة مباريات وتعادل فى اربعة مباريات بينما خسر فى مباراة واحدة فقط.

بينما يأتي نادى ارسنال فى المركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وخلال هذا الموسم خاض ارسنال 11 مباراة استطاع الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 2 بينما خسر فى ثلاثة مباريات حتي الأن خلال الموسم الحالى فى الدوري الانجليزي لكرة القدم.

التشكيل المتوقع للفريقين

من الممكن إن يستقر المدير الفني لنادى ليفربول الانجليزي على التشكيل الاتي مع بداية المباراة ويتم اجراء بعض التعديلات فى زمن المباراة الثاني:

حراسة المرمي :أليسون

الدفاع :كوستاس تسيميكاس – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت ألكساندر آرنولد

خط وسط الملعب: تياجو ألكانتارا – فابينيو – جوردان هندرسون

خط الهجوم :ساديو ماني – ديوجو جوتا – محمد صلاح

ولكن يمكن ان يستقر المدير الفني لارسنال علي التشكيل التالي: