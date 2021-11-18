محمد بن مسعود - الدمام - موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1443 من خلال التصريحات التي قامت بها وزاره التعليم السعودية بهذا الخصوص وكانت قد اصدرت بيانا هاما سوف ننشر لكم تفاصيله هنا .

وكانت وزاره التعليم السعودية قد أصدرت بيان من خلاله استطاعت أن تشرح كافه التفاصيل الخاصة باليات اختبارات نهاية الفصل العام الدراسي الفصل الدراسي الأول 1443 من خلال موقعه الرسمي وقامت لإصدار بيان بخصوص التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط في التعليم الثانوي من خلال الموقع الرسمي وأخذت في أن الاختبارات النهائية سوف تقام في هذا الشهر و سوف نعمل لكم وبالتحديد يوم الاختبار لجميع المراحل والذي بدا بالفعل لسداد له على قدم وساق من خلال وزاره التعليم التي أعدت.

هو بدأت وزاره التعليم بالفعل الاستعداد لامتحانات الترم الاول العام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1443 في المراحل الأولى ما قبل الجامعة وكانت خطه الوزارة ثم توضع في منذ بداية التعليم بداية العام الدراسي قد وضعت خطه محكمه من خلاله مواعيد الاختبارات النهائية والاختبارات الترم الأول الفصل الدراسي الأول ومواعيد الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني وموعد نهاية الفصل الأول وما موعد نهاية الفصل الثاني و كم يتبقى على الاختبارات ومواعيد الاختبارات وكذلك الجداول التي من خلالها قدمت وزاره التعليم التقويم الدراسي لتلاميذ والطلاب.

ونحن نقدم لكم شرح وافي وكافي لموعد الاختبارات في لندن الترم الأول الفصل الدراسي الأول من خلال هذا التقرير الذى نعرضه لكم وكانت بناء على البيان الذي نشرته وزاره التعليم فنجد أن التقاط اختبارات تبدأ في يوم 17 نوفمبر اللي هو اليوم الموافق الأربعاء بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل ما قبل الجماعات الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني وتستمر الامتحانات لمده ثلاث أيام من خلال المنشط مدرستي ومن خلال التعليم عن بعد استقرار استبدال الاختبارات.

وسوف تحل المشاريع البحثية محل الاختبارات من خلال التعليم عن بعد و يقوم الطلاب تقديم أبحاث في المواد التي قام بدراستها خلال المرحلة الأولى من العام الدراسي الحالي وتستمر الاختبارات ثلاثة أيام وبعدها بعد ذلك تقوم الوزارة بتجميع الاختبارات وتبدأ في التصحيح ثم يتم إعلان نتيجة التزم الدراسي العام الفصل الدراسي الأول من خلال موقع منصة مدرستي ومن خلال موقع وزاره التعليم السعودية وكانت وزاره التعليم السعودية القضاء عدد إعداد كبيرا للامتحانات حتى تخرج بالشكل الملائم والمناسب.

في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من خلال الجائحة التي قامت بتعطيل الدراسة في معظم أنحاء العالم لكنها المملكة العربية السعودية استطاعت أن تداوم التعليم واستطاع من خلال نصف مدرسه أن تقدم التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني وكانت رائدة في هذا المجال من خلال برنامج مكثف وضعته في 30 أو الموقع الالكتروني للتعليم فى الوطن العربي و موقع منصة مدرستي للتعليم الالكتروني و من خلاله قامت بنشر كافه البيانات المطلوبه من المواطنين وأولياء الأمور والطلاب له تحدت بها كرونا وحرصا على صفحتي الطلاب والطالبات حتى لا ينتشر الفيروس استطاعت وزاره التربية والتعليم أن توفق بين التعليم والتصدي للفيروس بشكل متميز .

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

بشكل جيد و بشكل محكم بدرسه متقنة مع تقدم وزاره التعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1443 بالتفصيل الكافية والوافية كما إنها أعلنت من قبل مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول ومواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني وكما ذكرنا ان اختبارات الفصل الدراسي الأول بدأت اليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر وتستمر ثلاثة أيام وبعدها سوف يتم تجميع كافه الامتحانات للتصحيح وهي عبارة عن أبحاث السيده للطلاب والطالبات حتى تمر هذه الجائحة وكانت وزاره التعليم السعودي قد أعدت ورقه عمل و بيان رسمي على موقعها الرسمي أعلنت من خلاله موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ.

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