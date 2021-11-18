موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد فى الدوري الانجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

محمد بن مسعود - الدمام - موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد فى الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث إن ينتظر الكثير من مشجعي نادي مان يونايتد الاحمر الانجليزي كما يطلق علية هذه المباراة وذلك لأن يقومون بتشجيع الفريق الخاص بهم والاستمتاع بمشاهدة أجمل مباريات الدوري الانجليزي حيث يقدم هذا الفريق للجماهير عرض مميز وممتع لهم فى هذه الفترة.

مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

يطمح مان يونايتد فى الفوز فى هذه المباراة على نظيرة وواتفورد وذلك لتحقيق الثلاث نقاط الخاصة بهذه المباراة والحصول على ترتيب اعلى فى جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز السادس فى جدول الترتيب للدوري برصيد 17 نقطة، حيث خاض مان يونايتد حتي الأن فى الدوري 11 مباراة استطاع الفوز فى خمس مباريات حتي الأن بينما تعادل فى 2 وخسر فى اربعة مباريات.

بينما يأتي فريق وواتفورد فى المركز السابع عشر فى جدول الترتيب بالدوري برصيد 10 نقاط حتي الأن، وهذا الفريق استطاع اللعب حتي الأن فى الدوري فى 11 مباراة استطاع الفوز فى ثلاثه مباريات بينما تعادل فى مباراة واحدة وخسر فى ثمان مباريات حتي الأن.

تشكيل الفريقين المتوقع

من المتوقع إن يستقر المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على التشكيل التالي للفريقين مع بداية المباراة:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ون بيساكا وفيكتور ليندولف وإريك بايلي ولوك شو.

في خط الوسط: سكوت ماكتوميناي وبول بوجبا وبرونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماسون جرينوود وكريستيانو رونالدو وجادون سانشو.

ولكن من الممكن إن يستقر المدير الفنى لفريق واتفورد على التشكيل التالي مع بداية المباراة بين الفريقين فى الدوري الانجليزي:

حراسة المرمى: بين فوستر.

خط الدفاع: كيكو فيمينيا – ويليام إيكونج – كاريج كاثكارت – داني روز.

فى خط الوسط: موسى سيسوكو – يواري كوتشكا – إسماعيلا سار – أوزان توفان – إيمانويل دينيس.

خط الهجوم: جوشوا كينج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

ستقام المباراة بين الفريقين من ضمن مباريات الاسبوع الثاني عشر من الدوري الانجليزي فى مساء يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، وستلعب المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع على قناة بين سبورت اتش دي 1.

قد يهمك أيضاً :-