تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات وعرب سات.. أحدث تردد

محمد بن مسعود - الدمام - أضبط الآن، أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 علي القمر الصناعي نايل سات و عرب سات مجاناً بجودة HD وSD، حيث تُعتبر هذه القناة من ضمن أفضل القنوات التي تقدم محتوى جيد في الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن القناة تعمل علي نشر المحتوى الذي يعود علي المشاهد بالنفع، وتتميز عن غيرها من القنوات، بالبرامج ذات الفكرية المختلفة.

كما يقدم القائمين عليها، لفيفاً مميزاً من الأعمال من وقت لآخر، ومن ضمن أبرز مميزات القناة، عدم تأخرها في عرض الإعلانات، مما يساهم بشكل كبير في قبولها عند المشاهد سواء الخليجي أو العربي بشكل عام.

ومع أقتراب العام الميلاد المقبل 2022، سيتم تغيير ترددات عدد كبير من القنوات الفضائية الأكثر جماهيرية، وتعود مشاهدي قناة Nat Geo Abu Dhabi، علي قيامها بتحديث التردد بشكل مستمر.

ومرعاه للمشاهد تحرص علي نشر التردد الجديد من خلال صفحات القناة الرسمية علي السوشيال ميديا انستقرام و تويتر و فيسبوك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات وعرب سات

تم مؤخراً نشر أحدث تردد لقنوات ناشيونال جيوغرافيك تزامناً مع حلول العام 2022، وإليكم التردد المنتشر في الصحف اليوم كالتالي: تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD : القمر الصناعي: NileSat . اسم القناة علي الرسيفر: Nat Geo Abu Dhabi. تردد القناة: 12467. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح الخطأ: 23. الاستقطاب: أفقي H.

أما بالنسبة للتردد علي القمر الصناعي عرب سات كالتالي: اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi. معامل التصحيح الخطأ: 34. تردد القناة: 11804. الاستقطاب: أفقي H.

وتُعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أعرق القنوات العربية التي تبث محتواها باللغة العربية الفصحي، كما يعمل بداخلها طاقم مميز بنشر المحتوى الذي دائماً ما يلقي إعجاب وإثارة المشاهد، ويتطلع دائماً لكل ما هو جديد ومعروض علي شاشاتها.