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 مكة.. القبض على 14 مقيماً و 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لسرقتهم القواطع الكهربائية 

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الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، منهم (14) مقيمًا من الجنسيات البنجلادشية والباكستانية والهندية، و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلادشية والهندية، في قضايا متعددة تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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