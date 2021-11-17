شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. القبض على 14 مقيماً و 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لسرقتهم القواطع الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، منهم (14) مقيمًا من الجنسيات البنجلادشية والباكستانية والهندية، و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلادشية والهندية، في قضايا متعددة تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.