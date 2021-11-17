نتائج الحركة الانتقالية 2022 المغرب الآن عبر رابط www.men.gov.ma

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التربية الوطنية بالمغرب، بشأن تفعيل رابط نتائج الحركة الانتقالية 2022 عبر موقعها الإلكتروني www.men.gov.ma الرسمي، أن النتائج ستكون متوفرة حصريًا في شهر نوفمبر الحالي.

وكانت أعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أن كافة النتائج سيتم نشرها إلكترونيًا، مؤكدة أنه لا داعي للذهاب إلي المكاتب أو مقرات الوزارة في ظل توفير سبل الراحة للمواطنون وهم في المنزل، ويأتي ذلك تزامناً مع وباء كورونا.

ومن خلال موقع “الخليج 365“، نرفق لكم رابط متابعة نتائج الحركة الانتقالية 2022 أون لاين ومجاناً علي شبكة الأنترنت.

نتائج الحركة الانتقالية 2022

ينتظر الآلاف تفعيل لينك الدخول إلي بوابة الخدمة الوطنية الإلكترونية للحركات الإنتقالية ، حتى يتمكنوا من معرفة نتيجة الحركة تضامناً مع حلول العام الميلادي الجديد 2022.

وحسبما ذكرت تقارير محلية، فمن المقرر إعلان النتائج مجاناً في الساعات المقبلة، وإليكم طريقة الاستعلام عن النتائج:

الدخول إلي موقع بوابة الخدمة الوطنية الإلكترونية للحركات الإنتقالية : من هنا .

. ثانية نقوم بتعبئة البيانات المطلوبة منها كلمة المرور وكذلك الرقم الخاص بالتأجيل أو المستعمل.

وفي الخطوة الأخيرة ستظهر لكم النتائج.

www.men.gov.ma 2022

وتسعي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، إلي تسهيل جميع الأمور علي المعلمين والطلاب وكافة المواطنون الراغبون في الالتحاق بالمهام التعليمية، حيث أطلقت الوزارة منذ عام 2020 مجموعة مميزة من المنصات والمواقع الإلكترونية من أجل تيسير الأمور علي الآخرون.

وباتت نتائج الحركة الإنتقالية 2021-2022 واحدة من أكثر الأـمور بحثًا بين الأشخاص، لأنها تمثل أهمية كبيرة لدي الآلاف الذين يترقبون وبشدة لمعرفة النتائج الآن، والتي وفرناها لكم، عن طريق الرابط و الخطوات المرفقة أدناه. من جانبه أكد مصدر مطلع، أن النتائج تم إعلانها بالفعل منذ منتصف شهر نوفمبر، مشدداً أنه علي الجميع الدخول ومعرفة النتيجة الخاصة بهم دون أي أعطال.