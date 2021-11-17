«أوقاف الراجحي» تتكفل بـ4032 جلسة غسيل كلوي في مختلف مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - نفذت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، برنامج كليتي الخاص بدعم غسيل الكلى لغير السعوديين، من أجل التخفيف عن مرضى الفشل الكلوي.

من جانبه، قال الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، إن برنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي «كليتي» يهدف إلى تفعيل وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، كما يسهم بالتخفيف من معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي من خلال توفير أفضل سبل العلاج لهم.

ويسهم البرنامج بتوفيرالدعم المادي لجلسات الغسيل الكلوي للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة الإيجابية الإنسانية الفاعلة بين المؤسسات المانحة ومراكزالغسيل الكلوي.

وأشار إلى أن أوقاف الراجحي قامت بدور كبير في تقديم الدعم لكثيرمن البرامج والخدمات الصحية استشعارًا منها بواجبها في خدمة المجتمع وتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها، وبشكل خاص اهتمت بدعم برنامج الغسيل الكلوي لغيرالسعوديين.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود السابقة التي قدمتها إدارة الأوقاف بالتعاون مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة والجمعيات الصحية الخيرية في المملكة منها مركزالشيخ صالح الراجحي للتأهيل الشامل للمعاقين بمحافظة الخرج، ومركز الشيخ صالح الراجحي للرعاية الصحية الأولية في حلبان بمنطقة الرياض، ومركز الشيخ صالح الراجحي للرعاية الصحية الأولية في الحوميات بمنطقة الرياض، ومركز الشيخ صالح الراجحي للاعتلال السكري بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالإضافة إلى عددٍ من البرامج في المجالات الصحية ومنها برنامج أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي للرعاية الصحية المنزلية، وبرنامج عون المعاق، المختص بدعم وتأمين الأجهزة الطبية للمعاقين، وبرنامج وقاية، المختص بتأمين الوسائل الطبية الوقائية المتخصصة للجهات العاملة في مكافحة وعلاج فيروس كورونا المستجد، وبرنامج جسد المختص بتأمين الوسائل الطبية والوقائية من الأوبئة، وبرنامج إبصار المختص بدعم عمليات العيون.