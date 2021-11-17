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«الصحة»: 6 فئات «الأكثر احتياجًا» لتطعيم الإنفلونزا الموسمية

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الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الصحة 6 فئات أكثر احتياجاً لتطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك لتأثرهم بمضاعفات الإنفلونزا .
وقالت الوزارة إن تلك الفئات هي : 

- كبار السن. 
- المصابون بنقص المناعة. 
- المصابون بأمراض مزمنة. 
- الحوامل. 
- الأطفال.
- العاملون في القطاع الصحي. 

وقالت وزارة الصحة في إنفوجراف توضيحي نشرته "صحة الجوف" المعنية بالشؤون الصحية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "هذه الفئات هي الأكثر تأثراً بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية؛ إن كنت من هذه الفئات أو تعرف أحد منها، فاحرص على تذكيرهم وأخذ تطعيم الإنفلونزا.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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