«الصحة»: 6 فئات «الأكثر احتياجًا» لتطعيم الإنفلونزا الموسمية

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الصحة 6 فئات أكثر احتياجاً لتطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك لتأثرهم بمضاعفات الإنفلونزا .
وقالت الوزارة إن تلك الفئات هي :
- كبار السن.
- المصابون بنقص المناعة.
- المصابون بأمراض مزمنة.
- الحوامل.
- الأطفال.
- العاملون في القطاع الصحي.
وقالت وزارة الصحة في إنفوجراف توضيحي نشرته "صحة الجوف" المعنية بالشؤون الصحية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "هذه الفئات هي الأكثر تأثراً بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية؛ إن كنت من هذه الفئات أو تعرف أحد منها، فاحرص على تذكيرهم وأخذ تطعيم الإنفلونزا.
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