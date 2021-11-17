«المرور» يوضح مصير الاعتراضات تحت المعالجة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المرور السعودي، اليوم الأربعاء، عن مصير الاعتراضات التي تحت المعالجة.

وقال «المرور»، إن المستفيد يمكنه في مثل تلك الحالات، مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين، إن لديّ مخالفة مضى عليها شر شهر، وأجريت عليها اعتراض وللآن تحت المعالجة.

ذكر أن المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور تنص على أنه، للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.

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