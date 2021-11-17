ضبط 360 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر داخل مركبة مواطن بالدائر

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت قوات المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها 360 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر داخل مركبة مواطن بالدائر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، إن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدائر ، من ضبط (360) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، داخل مركبة مواطن ويرافقه آخر ، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

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