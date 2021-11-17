«توكلنا» يتيح خدمة جديدة لراغبي السفر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تطبيق توكلنا، الأربعاء، إتاحة خدمة جديدة تتيح لراغبي السفر الاطلاع على اشتراطات دول العالم المختلفة والخاصة بالسفر اليها كالحصول على لقاح كورونا او إجراء فحص «بي سي آر» أو غير ذلك من الاشتراطات الوقائية التي تحددها الدول.

تأتي هذه الخدمة بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي IATA بحيث يستطيع من خلالها مستفيدو التطبيق أن يبحثوا عن الدول التي يرغبون السفر إليها في التطبيق ومن ثم الاطلاع على الاشتراطات التي تتيح لهم السفر إليها والدخول لأراضيها، كما يجري تحديث الاشتراطات بشكل دوري مستمر لتتوافق مع تحديثات دخول دول العالم المختلفة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة الأربعاء، تحديثًا جديدًا لتطبيقي اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة لتجنبها عند طلب تصريح أداء العمرة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة، على تويتر: أطلقنا لكم خدمة جديدة وجميلة، تستطيعون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.

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