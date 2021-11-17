مقطع يوثق ضربات التحالف لمليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء.. ومقتل 90 «إرهابيًا»

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو، ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على الميشيات الحوثية في مأرب والبيضاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن التحالف تنفيذ 29 عملية استهداف للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن العمليات أدت لتدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية، مؤكداً أن خسائرها البشرية تجاوزت 90 عنصراً.

وأكد التحالف، أن 6 عمليات استهدفت الميليشيا دعماً لقوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.

وشهدت الساعات الماضية معارك عنيفة بين الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى في الجبهات الجنوبية للمحافظة.

وتصدى الجيش اليمني لهجوم عنيف شنته الميليشيا فجر الأربعاء، على مواقعه في جبهة حريب "أم ريش - الفليحة" وكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات المدرعة التي استخدمتها في هجومها.

وفي جبهة ذنة، دكت غارات مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية، مواقع الحوثيين في جبال السواد، بين مناطق بني ضبيان وبلاد مراد.

كذلك تصدت قوات الجيش الوطني لمحاولة تسلل في شعب ذنة في معارك استمرت حتى ظهر اليوم.

جاءت هذه التطورات في وقت أكد فيه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تعزيز جبهات مأرب بوحدات نوعية بعد الاستنزاف الذي تعرضت له الميليشيات خلال الأشهر الماضية، كفيل بتغيير موازين المعركة لصالح الجيش والمقاومة والقبائل، وتحويل مسار العمليات العسكرية‏.