الراجحي يدشن منصة منتدى العاملين مع الشباب

الرياض - محمد عبدالله - دشن رئيس مجلس إدارة منتدى العاملين مع الشباب علي بن سليمان الراجحي المنصة الإلكترونية لمنتدى العاملين مع الشباب، والتي تتضمن على المعلومات الخاصة بأعمال المنتدى وأهدافه والجمهور المستهدف، إضافة إلى بوابة لإدارة تسجيل المشاركين في فعاليات المنتدى، وكذلك المعرض الافتراضي المصاحب والجهات الراعية والداعمة للمنتدى، والتي من خلالها يتم التسجيل لحضور المنتدى والمشاركة في تجربة افتراضية متكاملة تمكّن المشاركين من حضور جلسات المنتدى الرئيسية وورش العمل والدورات التدريبية وزيارة المعارض الافتراضية والتواصل مع مقدمي الجلسات والحضور والتفاعل معهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المنتدى، أنّ المنتدى يبحث أدوار منظومة قطاع الشباب ودورهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والعمل على استكشاف فرص الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة مع الشباب، إضافة إلى تحفيز هذا القطاع لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار الراجحي إلى أن المنتدى سيطرح ثلاث دراسات ستقدم وتناقش عبر جلسات حوارية مع صناع القرار، والتي تم إعدادها بالشراكة مع عدد من بيوت الخبرة ومراكز الدراسات وبمشاركة فاعلة من الأطراف ذات العلاقة بموضوعات الدراسات، موضحاً أن برنامج المنتدى سيشتمل أيضاً على ست ورش عمل تتناول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم العاملين مع الشباب.

وأكد رئيس مجلس إدارة المنتدى أهمية الدور الذي تمثله فعاليات المنتدى، باعتبارها تطرح وتناقش رؤى تنموية لمنظومة العمل مع الشباب في المملكة.

هذا وتنطلق فعاليات منتدى العاملين مع الشباب في دورته الثانية (حضورياً وافتراضياً)، الذي تنظمه مؤسسة الراجحي الإنسانية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بمشاركة مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وأوقاف الضويان، وبنك الجزيرة، وشركة شباب مجتمعي الوقفية كشريك تدريبي، والمركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود كشريك علمي، وبرعاية كريمة من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك يومي السبت والأحد ٧-٨ جمادى الأولى من هذا العام الموافق ١١-١٢ ديسمبر ٢٠٢١م.