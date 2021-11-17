«حساب المواطن» يوضح خطوات حذف وإضافة التابع

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج حساب المواطن، خطوات حذف وإضافة التابع، مشيرًا إلى خطوات تحديث الحالة الاجتماعية، وأسباب إيقاف الحساب.

وأوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه بإمكان «رب الأسرة» حذف التابع عن طريق أيقونة «تفاصيل الطلب، بيانات التابعين والانتقال إلى «الإجراءات» يسار الصفحة وحذف التابع ثم الضغط على «حفظ».

إضافة تابع

فيما أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية «تفاصيل الطلب - بيانات التابعين» وإضافة التابعين، ثم الضغط على (إضافة) ثم (حفظ)».

تحديث الحالة الاجتماعية

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يمكن للمستفيد التوجه الى البوابة الإلكترونية والدخول على حسابه وتحديث الحالة الاجتماعية من خلال «تفاصيل الطلب- بيانات عامة».

وكان برنامج حساب المواطن كشف عن سببين لإيقاف حساب المستفيد يتضمنان «عدم تصحيح البيانات، أو تقديم اعتراض خلال 90 يومًا».

فيما أعلن حساب المواطن، الإثنين الماضي، عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ48 (شهر نوفمبر 2021م).

وأوضح البرنامج –عبر تويتر- أنه بدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ48، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي «اضغط هنا».

كان برنامج حساب المواطن أودع يوم 10 نوفمبر الحالي، مبالغ الدفعة 48 في حسابات المستفيدين، وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

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