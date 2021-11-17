بالفيديو.. مواطن يروي قصة إنتاج الملح في القريات ويوضح طريقة استخراجه

الرياض - محمد عبدالله - قال المواطن مسلم الحليبي، إن الملح من قديم الزمان موجود في منطقة القريات حتى سميت بقريات الملح، مؤكدًا أنه ووالده وجده يعملون في هذه المهنة.

وأشار المواطن خلال استضافته في برنامج «ديرتنا» المذاع عبر فضائية «السعودية»، إلى أن استخراج الملح هو مصدر رزق أغلب العوائل في هذه المنطقة، وكانوا قديمًا ينقلونه من القرى إلى الشام على ظهور الإبل.

وتابع الحليبي، أن طرق استخراج الملح بدائية وتعتمد على المكحار يجمع بها الملح حتى يجف ثم تحميله لمكان بيعه، مشيرًا لأن هناك نوعان للملح (دروس وزبد).

وأكد ابن القريات أن الصيف يشهد غزارة في الإنتاج على عكس الشتاء الذي يقل فيه الملح بسبب السيول والعوامل الجوية المختلفة.

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