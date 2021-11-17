تطوير الاقتصاد الأزرق وتحقيق رؤية 2030.. مشروع أوكساجون نقلة نوعية للسعودية

في خطوة وصفها المراقبون بـ "التاريخية"، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، التي وصفتها وكالة الأنباء السعودية بأنها ستكون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

وقالت الوكالة في تقرير إن المدينة تمثل خطوة جديدة ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية.

وقال مراقبون إن المدينة الصناعية تمثل نقلة اقتصادية كبيرة للملكة، حيث تعتبر من ضمن استراتيجيات رؤية 2030، وتعمل على تطوير الاقتصاد الأزرق وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

مشروع أوكساجون

وقال ولي العهد السعودي إن مدينة نيوم الصناعية ستسهم في إعادة تعريف التوجه العالمي في التنمية الصناعية بجانب إسهامها في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة ودعم التدفق التجاري في المملكة إقليميا وعالميا.

وتتميز مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" بموقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس التي يمر عبرها نحو 13 في المئة من التجارة العالمية.

وتقول وكالة الأنباء السعودية إنها ستكون من أكثر المراكز اللوجستية تقدما بميناء متكامل ومطار، كما ستمتلك أول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم.

وتخطط المملكة لأن تكون الانبعاثات الكربونية في المدينة الصناعية الجديدة عند مستوى الصفر، كما تعتمد الذكاء الاصطناعي وتفاعل الإنسان مع الآلات.

تطوير الاقتصاد الأزرق

اعتبر عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن إعلان ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ستكون المدينة الصناعية أوكساجون حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، ما يلبي طموحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويرى المغلوث أن المدينة الصناعية الجديدة تسهم في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنبا إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة، وإيجاد فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك أوكساجون في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية، إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة.

ويعتقد أنه من خلال أوكساجون، سيشهد العالم تحولا جذريا في رؤيته لمراكز التصنيع، وتحتل أوكساجون منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم أغلبية سكان المدينة الصناعية، ويقلل التصميم الثماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة.

وتابع: "سيوفر التصميم أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في المحافظة على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية، كما تشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزا لتطوير نيوم لـ"الاقتصاد الأزرق"، وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر".

وبحسب المغلوث، ترتكز مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" على ذات الفلسفة والمفاهيم الخاصة بمجتمعات "ذا لاين" التي تم إطلاقها في يناير/ كانون الثاني 2021، حيث ستوفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة، من خلال موقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، التي يمر عبرها ما يقرب من 13% من التجارة العالمية، وستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدما في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار.

وأشار إلى أن من خلال المدينة الصناعية "أوكساجون" ستتميز نيوم بأول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم، حيث سيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية، ما يوفر مستويات إنتاجية عالمية مع انبعاثات كربونية صفرية، وستسمح سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المادية والرقمية المتكاملة بالتسليم الآمن وفي الوقت المحدد، وضمان الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة لشركاء الصناعة.

واستطرد: "تعتمد أوكساجون على أكثر التقنيات تقدما، مثل: إنترنت الأشياء IoT، وتفاعل الإنسان مع الآلة، والذكاء الاصطناعي والقدرة على التوقع، والروبوتات، وجميعها مقترنة بشبكة من مراكز التوزيع المستقلة والمؤتمتة بالكامل بما يخدم طموحات نيوم في إنشاء سلسلة إمداد متكاملة وذكية وفاعلة".

كما تشكل المدينة الصناعية في نيوم – والكلام لا يزال على لسان المغلوث- مركزا للصناعات النظيفة والمتقدمة، حيث سيكون صافي الانبعاثات صفرا net zero، من خلال العمل بالطاقة النظيفة 100 في المائة، وستصبح نقطة محورية لقادة الصناعة الذين يرغبون في قيادة التغيير لإنشاء مصانع متقدمة ونظيفة في المستقبل.

تنمية مستدامة

بدوره اعتبر ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي الاقتصادي السعودي، أن المملكة تتقدم في مراكزها العالمية اقتصاديا وماليا، خاصة بعد تجاوز أزمة كورونا بنجاح واقتدار ووعي، وتوفير اللقاح لمواطني المملكة والمقيمين فيها، دون تفرقة بشكل متساوي ولجميع الجنسيات، وهذا النجاح استمرار لنجاحات سابقة صحية وثقافية وسياسية واقتصادية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، سيكون مشروع أوكساجون محور نيوم الصناعي ومركز خدماتها اللوجستية وبوابتها نحو أسواق التجارة العالمية من خلال موقعها الاستراتيجي في خارطة العالم، وبسبب قربها من قناة السويس على ساحل البحر الأول لتكون شريانا حيويا يسهل حركة الاستيراد والتصدير عبر العالم، ستكون منظومة متكاملة لميناء وسلسلة إمداد متصلة بشبكة عالمية وتساعد في علميات الشحن ونقل البضائع بشكل أسرع وتكلفة أقل.

وتابع الصويغ: "وضعت المملكة خطة زمنية تبدأ من العام القادم فيما يتعلق بالشحن والنقل باستخدام الحاويات على أن ينتهي في عام 2030 بانتهاء المشاريع الساحلية كاملة، ومن المتوقع أن يصل أول سكان أوكساجون بنهاية عام 2023، وستكون نقلة نوعية مباشرة للمشاريع التنموية في المملكة، وفي عام 2025 ستكون جميع حلول الخدمات اللوجستية جاهزة، وسيكون هناك تقنيات على مستوى عال ومتطور مثل القطارات فائقة السرعة وطائرات الأجرة الجوية".

هذه الخطوة – بحسب الصويغ- ستكون حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع فينيوم والمملكة مما يثبت حديث ولي العهد بأن طموح الشعب السعودي يبلغ عنان السماء ويسير بخطط مدروسة وواضحة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال إن هذه المدينة ستكون مهجزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق قفزة نوعية من الثورة الصناعية الرابعة، وستعمل أوكساجون على استكمال مراحل المشروع لتكون مدينة إدراكية معرفية شاملة تقدم حياة استثنائية لسكانها، للحفاظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية وستكون أكبر هيكل لمدينة عائمة في العالم وتعد مركزًا لتطوير نيوم للاقتصاد الأزرق، بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة مما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر.

وأكد أن التنمية الصناعية للمدينة ستركز على 7 قطاعات مع الحرص المستمر على الابتكار والعمل بالتقنية الجديدة، التي تخلق قاعدة حيوية لهذه الصناعات.

وتتمحور هذه الصناعات في الطاقة المستدامة والتنقل المستقل وابتكار حلول للمياه والإنتاج الغذائي المستدام والصحة والرفاهية والتقنية والتصنيع الرقمي بما في ذلك الاتصالات وتقنية الفضاء والروبوتات وطرق البناء الحديثة وكلها مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، ما يقلل التكاليف في المدينة ويضيف في الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية من أجل بناء وإيجاد مشاريع جديدة وتنمية حديثة لجميع وسائل النقل والحياة لضمان عيش رغيد للمواطنين والمقيمين، وهي إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب الصويغ.

ويتم إنشاء المدينة وفقا لاستراتيجية نيوم التي تعتمد على إعادة تعريف طريقة البشرية للحياة والعمل في المستقبل، بحسب وكالة الأنباء السعودية التي أشارت إلى قول محمد بن سلمان إن "أوكساجون" ستكون حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في المملكة بصورة تلبي طموحاتنا من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030.

للاطلاع على المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك