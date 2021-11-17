تطوير مهارات أعضاء هيئة تدريس جامعة خالد

تعتزم جامعة الملك خالد التعاقد مع بيت خبرة لتطوير أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالاعتماد البرامجي والمؤسسي لعام 2022، من خلال تطوير مهارات منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس عبر مجموعة من البرامج التدريبة يتم تنفيذها حضوريا.

ووقعت الجامعة في 2016 عقد الاعتماد المؤسسي للجامعة، و6 من برامجها الأكاديمية مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك بهدف الحصول على الاعتماد البرامجي.

وأوضحت أنها وقعت العقود لبرامج أكاديمية في الطب، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، وهندسة الحاسب، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية.

وتضمنت العقود إجراء العملية التقويمية وفق معايير ومواصفات الهيئة، مع عقد الدورات التدريبية اللازمة، وتقديم جميع الخدمات الإدارية والدعم والمساعدة الفنية التي تتطلبها العملية التقويمية.