القبض على 19 شخصا لسرقتهم كيابل وقواطع كهربائية

تطوير مهارات أعضاء هيئة تدريس جامعة خالد تعتزم جامعة الملك خالد التعاقد مع بيت خبرة لتطوير أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالاعتماد البرامجي والمؤسسي لعام 2022، من خلال تطوير... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

الطيران المدني توضح هدفها في 2030 بخصوص الشحن أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها ماضية قدما في تمكين الشحن الجوي، ووضع تشريعات تسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

كسوة الشتاء بخيرية نجران تبدأ الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران، مطلع الأسبوع المقبل، في تنفيذ مشروع «كسوة الشتاء»، المتضمن توزيع السلال... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

بدء القبول في سياحة المدينة تبدأ كلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة باستقبال طلبات الالتحاق للفصل التدريبي الثاني لـ1443 بدءا من الأحد 16 وحتى 25 من ربيع... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 360 كيلوجراما من القات داخل مركبة مواطن صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

حالة مطرية تبدأ الجمعة والأرصاد تعلن تفاصيل الرصد العائم أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة مطرية تبدأ الجمعة وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث تشمل المناطق التي يتوقع أن تتأثر... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات التحريرية وسط تطبيق الاحترازات بدأ اليوم الأربعاء أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريًا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1443 هـ 12 ربيع الثاني 1443 هـ

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