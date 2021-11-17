القبض على 19 شخصا لسرقتهم كيابل وقواطع كهربائية

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تطوير مهارات أعضاء هيئة تدريس جامعة خالد
تعتزم جامعة الملك خالد التعاقد مع بيت خبرة لتطوير أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالاعتماد البرامجي والمؤسسي لعام 2022، من خلال تطوير...
الطيران المدني توضح هدفها في 2030 بخصوص الشحن
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها ماضية قدما في تمكين الشحن الجوي، ووضع تشريعات تسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية...
كسوة الشتاء بخيرية نجران
تبدأ الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران، مطلع الأسبوع المقبل، في تنفيذ مشروع «كسوة الشتاء»، المتضمن توزيع السلال...
بدء القبول في سياحة المدينة
تبدأ كلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة باستقبال طلبات الالتحاق للفصل التدريبي الثاني لـ1443 بدءا من الأحد 16 وحتى 25 من ربيع...
ضبط 360 كيلوجراما من القات داخل مركبة مواطن
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة...
حالة مطرية تبدأ الجمعة والأرصاد تعلن تفاصيل الرصد العائم
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة مطرية تبدأ الجمعة وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث تشمل المناطق التي يتوقع أن تتأثر...
6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات التحريرية وسط تطبيق الاحترازات
بدأ اليوم الأربعاء أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريًا...
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