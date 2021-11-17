اخبار السعوديه

القبض على 19 شخصا لسرقتهم كيابل وقواطع كهربائية

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تطوير مهارات أعضاء هيئة تدريس جامعة خالد

تعتزم جامعة الملك خالد التعاقد مع بيت خبرة لتطوير أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالاعتماد البرامجي والمؤسسي لعام 2022، من خلال تطوير...

4d54ec203a.jpgالرياض: سليمان العنزي
7417eb0045.jpg12 ربيع الثاني 1443 هـ

الطيران المدني توضح هدفها في 2030 بخصوص الشحن

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها ماضية قدما في تمكين الشحن الجوي، ووضع تشريعات تسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

كسوة الشتاء بخيرية نجران

تبدأ الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران، مطلع الأسبوع المقبل، في تنفيذ مشروع «كسوة الشتاء»، المتضمن توزيع السلال...

icon-byline.pngنجران: دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

بدء القبول في سياحة المدينة

تبدأ كلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة باستقبال طلبات الالتحاق للفصل التدريبي الثاني لـ1443 بدءا من الأحد 16 وحتى 25 من ربيع...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 360 كيلوجراما من القات داخل مركبة مواطن

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة...

icon-byline.pngجازان دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

حالة مطرية تبدأ الجمعة والأرصاد تعلن تفاصيل الرصد العائم

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة مطرية تبدأ الجمعة وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث تشمل المناطق التي يتوقع أن تتأثر...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات التحريرية وسط تطبيق الاحترازات

بدأ اليوم الأربعاء أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريًا...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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