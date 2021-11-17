كسوة الشتاء بخيرية نجران

تبدأ الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران، مطلع الأسبوع المقبل، في تنفيذ مشروع «كسوة الشتاء»، المتضمن توزيع السلال الغذائية الأساسية على المستفيدين المسجلين في كشوفاتها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، أن إدارة خدمات المستفيدين بدأت في العمل بمشروع «كسوة الشتاء» خلال الأيام الماضية، ليتم توزيعها على 3000 مستفيد من خدمات الجمعية، وتشمل 1000 دفاية و1000 بطانية و1000 سلة غذائية متكاملة، يتم توزيعها الأحد في مقر الجمعية الخيرية بحي الفيصلية خلال الفترة الصباحية والمسائية، وسيستمر ذلك أسبوعين. يأتي ذلك ضمن المبادرات المجتمعية والمشاريع التي تقوم بها الجمعية، انطلاقا من حرصها على توفير كل المستلزمات للمستفيدين من برامجها ومشاريعها.