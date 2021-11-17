بدء القبول في سياحة المدينة

تبدأ كلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة باستقبال طلبات الالتحاق للفصل التدريبي الثاني لـ1443 بدءا من الأحد 16 وحتى 25 من ربيع الثاني، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول والتسجيل على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين، ناصر الحربي، أن القبول سيكون متاحا في تخصصات السفر والسياحة والفندقة، إلى جانب تخصصي إدارة الفعاليات وإنتاج وخدمة الطعام، مبينا أن القبول سيكون متاحا لخريجي الثانوية العامة «بنين» بمختلف تخصصاتهم.