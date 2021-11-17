محمد بن مسعود - الدمام - برنامج ريف للدعم المادي رابط التسجيل في منصة ريف reef.gov.sa

برنامج ريف للدعم المادي للأسر التي تحتاج إلى دعم والتي تقوم بالعمل في ألزراعه وفي المحاصيل وهذا البرنامج يدعم كل من يريد أن يشتغل خبراته في الثروة السمكية والمواشي والطيور وربات البيوت في الأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية ريف للدعم المادي تعينه وتقدم لهم دعم مادي لا للاستقبال التنمية البشرية وتحسين الموارد و تحسين الاقتصاد وكان الهدف من برنامج دعم الريف هو مساعده تلك الأسر وعلى الأسر أن يسارع في التسجيل في البرنامج حتى يستفيد الاستفادة الكبرى منه .

برنامج ريف للدعم المادي

برنامج يساعد الأسرة التي تسعي لتحسين مواردها في شتي أركان المشاريع الصغيرة في الريف الأسر الريفية التي تعمل في مجال الزراعة ويساعدهم في كل استغلال الموارد ألماليه في تحسين مستواهم الاقتصادي وعلى هؤلاء يقومون بالتسجيل في البرنامج حتى يستفيد استفادة كبيره جدا من دعم البرنامج الذي يقدم لهم الدعم الأسرى ذلك البرنامج الذي وضعته المملكة العربية السعودية وخصصت له منصة الكترونية تسمي ” منصة ريف ” هذه المنصة تقف بجانب المزارعين الذين يرغبون فى استثمار قدراتهم وتنميه مواردهم حتى تصل إليهم .

ومن خلال هذا المقال ننشر لكم الرابط الخاص الرابط الخاص بالمنصة رابط الدعم الريفي وكل الروابط التي من خلالها اتصل بكم الى التواصل مع وزاره البيئة والزراعة في السعودية حتى يتم التواصل من خلال البرنامج برنامج الدعم المادي وكل ما تحتاجه الأسرة الريفية هو دعم بدري حتى تحقق نجاحات في مجال الثروة السمكية و مجال الزراعه والمحاصيل ومجال تربيه الطيور والاوروبي ربات البيوت يحتاجون بالفعل في مثل هذه الاسر الى دعم مادي حتى يصل بالإنتاج إلى اعلى مستوى وهذا هدف وزاره البيئة السعودية أن تنمي قدرات هؤلاء.

بعد ان قامت بعمل دراسة واعية استطاعت وزاره البيئة أن تصل الى هذا البرنامج وهذه المنصة التي تم تصميمها خصيصا من اجل الوقوف بجانب الأسر الريفية التي تعمل في مجال ألزراعه وتعمل في مجال التربية ” تربية المواشي ” ” تربية الطيور ” ” تربية الدواجن ” الأسماك و مزارع السمكية والطيور وأيضا أهداف كبير جدا أن تكون وزاره البيئة وزاره الزراعة بمشاركتها ولاء في تنميه قدراتهم و أن هو دب مستواهم المعيشي وتحت الفرصة لهم لكي يستطيع أن ينتج وان تضاعف الإنتاج والعمل في هذا المجال بنجاح وقد واجتهاد وتوفر.

توفر وزاره البيئة وزاره الزراعة في المملكة العربية السعودية في كل الإمكانيات المالية للأسر الريفية حتى يستطيع أن يقدم قول للوطن إنتاج جيد من خلال مساعدتهم و من خلال الركوب بجانب القصر الصغير الوظيفية والمزارعين والصيادين وربات البيوت كلها دي كانت كل هذه الفئات هي هدف من أهداف التنمية الزراعية والتنمية الاقتصادية واستغلال موارد البيئة والمتاحة لهم وتنميه قدراتهم و تنميه التنمية ألاقتصاديه بشتي الأركان كان دراسات نوعيه من وزاره البيئة وزاره الزراعة.

لتحسين مستوى الثروة السمكية وتحسين مستوى المواشي والدواجن والزراعة والمحاصيل الزراعية المختلفة التي من خلالها من يستطيع المواطن أن يكون بتربيه كل هذه الأشياء من خلال الاعتماد الكبير في على المحاصيل وكل هؤلاء الذين يرغبون في تحسين مواردهم عليهم التسجيل في منصة ريف وسوف ننشر لكم الرابط الخاص بنص طريف حتى تستطيع التبديل وسوف نقدم لكم مساعده في كيفيه تسجيل و كيفيه الدخول لموقع وكيفيه التعامل مع الموقع كيفيه التقديم للضباط لي البرنامج والتسجيل فيه واليكم روابط الموقع سوف ننشرها لكم ولكن .

رابط التسجيل في منصة ريف reef.gov.sa

قبل أن ننشر لكم الرابط يجب علينا أن نقدم لكم كيفيه التعامل مع الموقع أولا عند الدخول في البداية إلى اضغط على الرابط نقوم بالتبديل في الأسر المنتجة وانقر على تسجيل التدريب الآن ثم بعد ذلك نقوم بإدخال البيانات المطلوبة الاسم الرباعي والجنس وتاريخ الميلاد ونقوم بإدخال الحالة الصحية ويكتب عند التسجيل كل ما هو مطلوب أمام الخناقات الموضحة ويجب علينا أن مد الموقع ببيانات سليمة و أرقام صحيحة حتى يتم عمليه التسجيل بشكل جيد و حتى نصل إلى الهدف الذي يريده هو وعندما نقوم بملء البيانات والتسجيل ببيانات صحيحة تنجح عمليه.

عمل خلال موقع التسجيل في الموقع بشكل صحيح سوف نقوم أيضا بوضع رقم الحساب الخاص في البنك حتى يتم إرسال الدعم عليه وإمداد الموقع بصور الأوراق الرسمية المطلوبة بشكل جيد ونتمنى لكم النجاح في التسجيل و الدخول إلى الموقع بيسر وتسهيل في كل اللي عمليات تبديل حتى تصل إلي الدعم المادي المطلوب و حتى تنمو قدرات كم تنموا الإنتاج كم في مثل هذه المشاريع الصغيرة التي هدف من أهداف تحسين المستوى الاقتصادي وتحسين موارد المياه وفي من خلال الإمكانيات الموجودة في الريف ربات البيوت و أصحاب المزارع السمكية وأصحاب المزارع التي من خلالها يتم إنتاج المحاصيل التي تعود بالنفع أيضا علي تلك المشاريع التي تحتاج الي المحاصيل بشكل أساسي في برنامج ريف للدعم المادي .

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