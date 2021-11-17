السعودية | “توكلنا” يتيح خدمة جديدة لراغبي السفر إلى دول العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن تطبيق توكلنا عن إتاحة خدمة جديدة لراغبي السفر تمكن المستخدمين من الاطلاع على اشتراطات دول العالم المختلفة والخاصة بالسفر اليها كالحصول على لقاح كورونا أو إجراء فحص PCR أو غير ذلك من الاشتراطات الوقائية التي تحددها الدول.

وتأتي هذه الخدمة بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي IATA بحيث يستطيع من خلالها مستفيدو التطبيق ان يبحثوا عن الدول التي يرغبون السفر اليها في التطبيق ومن ثم الاطلاع على الاشتراطات التي تتيح لهم السفر اليها و الدخول الى اراضيها، كما يجري تحديث الاشتراطات بشكل دوري مستمر لتتوافق مع تحديثات دخول دول العالم المختلفة.