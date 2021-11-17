شكرا لقرائتكم خبر 4 أيام لمواعيد عيادات الصحة النفسية بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخصص التجمع الصحي مواعيد عيادات الصحة النفسية طوال الأسبوع؛ وذلك خلال الفترة الصباحية.
من جهة أخرى تستقبل المراكز الخمس جميع حالات الأمراض النفسية المحولة من المراكز الأخرى؛ لتقديم الاستشارات والخدمات للمستفيدين من خلال أطباء مدربين ومجهزين وذلك بغرض تجويد الخدمة وتخفيف العبء على المستشفيات.
وفي حال كانت الحالات متقدمة يتم تحويلها إلى المستشفيات من خلالهم بطريقة منظمة.
في المقابل تأتي هذه الخطوة للارتقاء بالخدمات المقدمة، وتسهيل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين من خلال توفير عيادات متخصصة في المراكز الصحية والمستشفيات وتخفيف الضغط والوصول للمستفيدين، ولك ضمن جهود تعزيز تجربة المريض، وتسهيلا للمستفيدين من خدمات الصحة النفسية.
مواعيد عيادات الصحة النفسية:
- الاثنين بمركز صحي الهنداوية
- الثلاثاء بمركز صحي بطحاء قريش
- الأربعاء بمركز صحي شارع الحج
- الخميس بمركز صحي الشرائع 2
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