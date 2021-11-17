شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 42 إصابة بكورونا.. وشفاء 39 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إصابة جديدة 549,339
إصابة جديدة 42
إجمالي الوفيات 8820
حالة شفاء 39
حالة حرجة 47
إجمالي حالات التعافي 538,412
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