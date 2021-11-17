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تسجيل 42 إصابة بكورونا.. وشفاء 39 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة، تضمنت تسجيل 42 إصابة مؤكدة، وشفاء 39 حالة، وتسجيل حالتي وفاة، فيما بلغت الحالات الحرجة 47 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إصابة جديدة 549,339

إصابة جديدة 42

إجمالي الوفيات 8820

حالة شفاء 39

حالة حرجة 47

إجمالي حالات التعافي 538,412

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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