تسجيل 42 إصابة بكورونا.. وشفاء 39 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 42 إصابة مؤكدة، وشفاء 39 حالة، وتسجيل حالتي وفاة، فيما بلغت الحالات الحرجة 47 حالة. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. إصابة جديدة 549,339 إصابة جديدة 42 إجمالي الوفيات 8820 حالة شفاء 39 حالة حرجة 47 إجمالي حالات التعافي 538,412

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