شكرا لقرائتكم خبر 2.1 مليون مستفيد من «ناجز» العدل خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد نحو 2.1 مليون من خدمات وزارة العدل المقدمة عبر تطبيق الأجهزة الذكية «ناجز»، وذلك خلال عام.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق يضم 58 خدمة عدلية، من أبرزها خدمات القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج والتحقق من صك عقاري والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية والاستعلام عن عقود الزواج، فضلا عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت تطبيق ناجز ضمن خطتها للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الالكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة ناجز Najiz.sa في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة العديد من الخدمات المقدمة للمستفيدين، تيسيرا عليهم، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظا للحقوق عبر أفضل الحلول التقنية.

أكثر الخدمات استخداما في «ناجز»

