الصحة العالمية: متحور دلتا يشكل 99% من إصابات كورونا عالميا

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وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في المملكة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن قبل فترة رصد المتحور الجديد «دلتا» في عدد من مناطق المملكة مشيرا إلى أن هذا المتحور يعد الأكثر انتشارا في العالم.
وقال حينها «إن الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تكفي للوقاية من متحور دلتا»، داعيا إلى استكمال جرعتي اللقاح بعد التسجيل في تطبيق توكلنا.
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