شكرا لقرائتكم خبر الصحة العالمية: متحور دلتا يشكل 99% من إصابات كورونا عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحور دلتا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند قبل أقل من عام، يمثل الآن 99% من حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مما يجعله أكثر انتشارا من أي سلالة أخرى.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في المملكة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن قبل فترة رصد المتحور الجديد «دلتا» في عدد من مناطق المملكة مشيرا إلى أن هذا المتحور يعد الأكثر انتشارا في العالم.

وقال حينها «إن الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تكفي للوقاية من متحور دلتا»، داعيا إلى استكمال جرعتي اللقاح بعد التسجيل في تطبيق توكلنا.