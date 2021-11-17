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الصحة العالمية: متحور دلتا يشكل 99% من إصابات كورونا عالميا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحور دلتا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند قبل أقل من عام، يمثل الآن 99% من حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مما يجعله أكثر انتشارا من أي سلالة أخرى.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في المملكة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن قبل فترة رصد المتحور الجديد «دلتا» في عدد من مناطق المملكة مشيرا إلى أن هذا المتحور يعد الأكثر انتشارا في العالم.

وقال حينها «إن الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تكفي للوقاية من متحور دلتا»، داعيا إلى استكمال جرعتي اللقاح بعد التسجيل في تطبيق توكلنا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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