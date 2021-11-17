2222 ساعة تطوعية للهلال الأحمر بمكة

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وكانت فعالية الجمعة أكثر الفرص التطوعية المتاحة بشكل أسبوعي بواقع 5 أيام.
وبلغ إجمالي الحالات التي جرى إسعافها في الحرم المكي 162 حالة في أروقة الحرم وفي المسعى والساحات وصحن المطاف، حيث قدمت الخدمة الإسعافية للحالات الإسعافية في موقعها، بينما نقلت 3 حالات إلى مستوصفات الحرم المكي الشريف، كما شارك المتطوعون والمتطوعات في فعالية ماراثون المشي النسائي في الشهر العالمي لسرطان الثدي، وذلك بإقامة نقاط إسعافية وتوعوية في ممشي الحمراء وممشى التنعيم.
كما شارك المتطوعون والمتطوعات في توزيع السلال الغذائية على بعض الأسر المحتاجة في بعض أحياء العاصمة المقدسة، وجرت المشاركة في فعاليات مختلفة رياضية وإدارية، وتوفر هيئة الهلال الأحمر السعودي فرصا تطوعية عدة لأبناء العاصمة المقدسة في المجال الإسعافي والإنساني والرياضي والبيئي (النظافة والتشجير)، وفي مجال التوعية والتثقيف الصحي والأيام العالمية الصحية.
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