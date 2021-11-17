كورونا تخفض عدد السعوديين الدارسين بأمريكا 29%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض عدد الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات بأمريكا بنسبة 29.2% في العام الدراسي 2020/2021م مقارنة بنسبتهم في العام الدراسي السابق، وذلك بحسب بيانات نشرها مكتب التعليم الدولي الأمريكي أخيرا، والذي أرجع السبب لآثار جائحة كورونا.

البيانات أشارت إلى أن الطلاب السعوديين الدارسين في أمريكا للعام الدراسي 2020/2021 والذي يبلغ عددهم 21933 يحتلون المركز الخامس من حيث عدد الطلاب الأجانب الدارسين في أمريكا، في حين ما زالت الصين تحتل المركز الأول بـ317299 طالبا ولكن بانخفاض بنسبة 14.8%عن عدد الطلاب بالعام السابق، في حين حل الطلاب من الهند، كوريا الجنوبية وكندا في المركز الثاني، الثالث والرابع على الترتيب.

التقرير أوضح أنه بشكل عام انخفض عدد الطلاب الدوليين المسجلين في التعليم العالي بالولايات المتحدة بسبب جائحة COVID-19. حيث تم تسجيل حوالي 914000 طالب من الخارج في مؤسسات التعليم العالي الأمريكية في العام الدراسي الحالي. يمثل الانخفاض بنسبة 15 في المائة عن العام السابق خسارة مالية فادحة للمؤسسات. كلفت خسارة حوالي 160 ألف طالب حوالي 10 مليارات دولار.

ويشكل الطلاب الدوليون 4.6% من إجمالي عدد الطلاب الأمريكيين، انخفاضا من 5.5% في 2019/2020 أسهموا بمبلغ 39 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2020.

بينما 54 % من جميع الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة مسجلون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).