إيقاف 9 أشخاص بحوزتهم 391 كجم حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية 391 كجم من الحشيش بحوزة 9 أشخاص، 7 مواطنين ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمنطقتي جازان وعسير. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على 9 أشخاص، 7 مواطنين ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمنطقتي جازان وعسير، بحوزتهم 391 كجم من الحشيش.



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