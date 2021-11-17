5 ملايين ريال دعم لمرضى السرطان خلال 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان دعما بلغ 5,389,830 ريالا لمستفيديها عبر 4,138 خدمة. وأوضحت الجمعية في تقريرها للربع الثالث من 2021م، أن الخدمات شملت برامج عدة، كان الدعم المادي أعلاها، حيث بلغت الخدمات المقدمة فيه 2,307، يليه برنامج إسكان مرضى السرطان بـ1,170، ثم برنامج النقل بـ615، إضافة إلى الإعاشة الفورية بـ23 خدمة، وعلاج المرضى بـ20 خدمة، والأجهزة الطبية بـ3 خدمات.



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