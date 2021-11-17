اختبارات المتوسطة والثانوية حضوريا للمحصنين بعد انقطاع عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ أمس نحو 6 ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد انقطاع قرابة عامين بسبب جائحة كورونا ، وعن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال «مدرستي».

وشهدت الاختبارات التحريرية الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في يومها الأول؛ تحقيق مبدأ السلامة والتباعد بين الطلبة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعمول بها وفق ما نصت عليه وزارة الصحة و»وقاية»، حيث تمت مراعاة الكثافة الطلابية داخل المدارس، وذلك باستخدام جميع المرافق المتاحة لتأدية الاختبارات.

وتتابع وزارة التعليم تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له، حيث أكملت الإدارات التعليمية الاستعدادات اللازمة، والتهيئة المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، كما سترصد النتائج في نظام «نور» وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في موعد أقصاه الخميس 20 ربيع الآخر.

وفي العاصمة المقدسة زار مدير تعليم مكة الدكتور أحمد الزائدي أمس ثانويتي الجاحظ والقيروان، وذلك للاطلاع على سير أداء الاختبارات الحضورية للطلاب والاطمئنان على الاستعدادات الفنية والتنظيمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية، مثمنا جهود المدارس والأسر في دعم وتهيئة الطلبة خلال أيام الاختبارات.

فيما أدى أكثر من مليون طالب وطالبة بإدارة تعليم منطقة الرياض اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1443هـ حضوريا للمحصنين من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بعد لغير المحصنين ولطلبة المرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي والمنصات الالكترونية للمدارس الأهلية.

وسجل مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي زيارة تفقدية للمدارس لمتابعة سير الاختبارات، بعد انقطاع ما يقارب عن عامين عن الاختبارات الحضورية، كما تابع تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس.

ووجه جميع المشرفين والمشرفات البالغ عددهم 1995 مشرفا ومشرفة بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.

فيما انطلقت بمدارس تعليم جدة أمس اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، التي أداها طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية حضوريا، وسط تطبيق للإجراءات والاحترازات الصحية، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وتوفير البيئة الملائمة لأدائهم اختباراتهم بيسر واطمئنان.

واطلع مدير تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، على سير الاختبارات، مشيرا إلى أن قيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية بذلوا الجهود الكبيرة لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات في بيئة ملائمة، وكذلك متابعتهم وتواصلهم الفاعل مع المدرسة لإنجاح العملية التعليمية.

وشهدت مدارس تعليم جدة في اليوم الأول للاختبارات جولات ميدانية لمساعدي المدير العام للتعليم والقيادات التعليمية ومديري ومديرات مكاتب التعليم، بنين وبنات، إلى جانب الزيارات الإشرافية لأكثر من 1500 مشرف ومشرفة، للوقوف بشكل مباشر على سير الاختبارات ومتابعة أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الدعم الفني لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وفق الخطة الخاصة بالاختبارات.

إلى ذلك انتظم 500 ألف طالب وطالبة بمدارس المنطقة الشرقية، في اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام

الدراسي الحالي، حضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية للمواد التحريرية مدعومين بنحو 14 مركز دعم ومساندة وإرشاد موزعة على مدن ومحافظات المنطقة.

أبرز ما قدمته إدارات التعليم:

