«الضيافة السعودية».. برنامج تدريبي بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحسين جاهزية الشباب للدخول لسوق العمل من خلال إكسابهم المهارات اللازمة للعاملين في القطاع، أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية السياحة أمس البرنامج التدريبي في الضيافة السعودية، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث يستهدف البرنامج 2300 طالب وطالبة من الكلية.

وأوضح عميد كلية السياحة، الدكتور ناصر البقمي، أن البرنامج يرسخ قيم الإتقان والانضباط من خلال تعريف المتدربين بالنماذج العالمية المتبعة لرفع جودة الخدمات المقدمة في مجال السياحة، منوها بعمق التعاون والشراكة مع وزارة السياحة في تقديم مثل هذه البرامج للإسهام في جاهزية مخرجات الكلية من طلاب وطالبات، مما يتوافق مع احتياج سوق العمل والرفع من مهارتهم لاستقبال ضيوف المملكة من مختلف أنحاء العالم.

