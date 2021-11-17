«الضيافة السعودية».. برنامج تدريبي بجامعة المؤسس

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وأوضح عميد كلية السياحة، الدكتور ناصر البقمي، أن البرنامج يرسخ قيم الإتقان والانضباط من خلال تعريف المتدربين بالنماذج العالمية المتبعة لرفع جودة الخدمات المقدمة في مجال السياحة، منوها بعمق التعاون والشراكة مع وزارة السياحة في تقديم مثل هذه البرامج للإسهام في جاهزية مخرجات الكلية من طلاب وطالبات، مما يتوافق مع احتياج سوق العمل والرفع من مهارتهم لاستقبال ضيوف المملكة من مختلف أنحاء العالم.
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