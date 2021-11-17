شكرا لقرائتكم خبر توقيف 3 موظفين بالرابطة الإسلامية حصلوا على 5.7 ملايين ريال بطرق غير مشروعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» متورطين في 16 قضية فساد مالي وإداري، من بينهم موظفون حكوميون وموظفو بنوك وثلاثة من منسوبي رابطة العالم الإسلامي حصلوا على 5.7 ملايين ريال بطرق غير مشروعة، إضافة إلى كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 2.6 مليون ريال من رجل أعمال مقابل إفراغ 4 صكوك.

وأفاد مصدر مسؤول في الهيئة بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

أبرز القضايا:

1 - تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي لحصولهم على مبلغ 5.767.500 ريال، على دفعات من مدير تنفيذي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ 27 مليون ريال على قيمة أحد المشاريع التابعة للرابطة والمنفذ من الكيان التجاري، واستخدام الموظفين حسابات بنكية لكيانات تجارية عائدة لأقاربهم في استلام تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها.

2 - إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مبلغ 1.9 مليون ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي الشريف، واختلاسه مبلغ 50 مليون ريال من ذات الشركة بمشاركة أحد محاسبي الشركة «مقيم» نصيبه من المبلغ 25 مليون ريال.

3 - بالتعاون مع البنك المركزي السعودي جرى إيقاف 3 موظفين بأحد البنوك لتأسيسهم كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ 400 ريال من كل 100 ألف ريال تودع بتلك الحسابات، وإيقاف 4 مواطنين لتأسيسهم كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف

4 مقيمين لجمعهم المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها 150 مليون ريال جرى تحويلها لخارج المملكة.

4 - إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 2.6 مليون ريال من رجل أعمال جرى إيقافه مقابل إفراغ 4 صكوك بمساحة إجمالية تفوق 40.000 م2 بطريقة غير نظامية.

5 - إيقاف 4 من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ 10 ملايين ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.

6 - بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة رصد عدد من الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء المعلنين فيها بتعديل الحالة الصحية إلى محصن بمقابل مالي، وبعد إجراءات البحث والتحقق ثبت تورط 20 مواطنا ومقيما بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية، كما رصد عدد من الإعلانات تبين من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال، وجرى إحالة المتهمين للجهات المختصة.

7 - بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باشرت الهيئة إجراءاتها حيال عدد من المواطنين والمقيمين لتعديهم على المساجد والاستفادة من خدمة التيار الكهربائي الخاصة بها، وجار العمل على إحالتهم إلى الجهة المختصة ليتم اتخاذ اللازم بحق مرتكبيها وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.

8 - إيقاف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق ورجل أعمال ومقيم، لحصول الأول على مبلغ 126.646 ريالا من الثاني، مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.

9 - إيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهما بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهما.

10 - إيقاف موظف يعمل مراقبا ميدانيا ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 264,050 ريالا على دفعات لفترات متفاوتة، من عدد من الكيانات التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على تلك الكيانات، وتورط 6 مقيمين جرى إيقافهم قاموا بدفع تلك المبالغ.

11 - القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة إحدى المناطق عند استلامه مبلغ 50 ألف ريال من أصل 80 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة قائمة بالإدارة العامة للمساحة في ذات الأمانة.

12 - القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم الرخص ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 25 ألف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الفنادق بطريقة غير نظامية.

13 - القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 1500 ريال، والذي يمثل الدفعة الأخيرة من مبلغ 17.500 ريال، مقابل إنهاء إجراءات تثبيت أطوال قطعة أرض بطريقة غير نظامية، لتمكين مالكها من الحصول على تعويض كون الأرض تقع ضمن حدود أحد المشاريع بالمحافظة.

14 - القبض بالجرم المشهود على مراقب ميداني بإحدى البلديات لحصوله على مبلغ 10 آلاف ريال مقابل عدم إزالة مبنى سكني مخالف.

15 - القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بشركة المياه الوطنية لطلبه مبلغ 5 آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات تمديد شبكة المياه لأحد المواطنين.

16 - إيقاف موظف في قسم التحصيل وممرضة يعملان بمستشفى عام بإحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل السماح لعدد من المقيمين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بطريقة غير نظامية.