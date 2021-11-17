«تحدي الواقع المعزز في التعليم» بالجامعة السعودية الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجامعة السعودية الالكترونية ممثلة بمركز الابتكار في التعليم الالكتروني برنامج «تحدي الواقع المعزز في التعليم»، وذلك بالشراكة مع شركة ماجيك ليب العالمية، انطلاقا من ريادة الجامعة كمزود لأحدث تقنيات التعليم في المملكة، وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز الابتكار في مجال الواقع المعزز للخروج بتطبيقات ابتكارية تعزز تجربة التعلم.

ويستهدف البرنامج أصحاب الأفكار والمحترفين والمهتمين في تطوير تطبيقات الواقع المعزز، حيث سيتلقى المشاركون تدريبات عملية وورش عمل مكثفة مخصصة، من خلال تشكيل فرق عمل تتنافس لتقديم تطبيقات ابتكارية في التعليم لتفعيلها على أجهزة الواقع المعزز.

يذكر أن تقنيات الواقع المعزز من أهم ركائز اقتصاد المستقبل، ومن أحدث طرق التعلم وعرض المعلومات بشكل تفاعلي، وسيقام حفل ختامي لعرض أفضل 5 تطبيقات ابتكارية في الواقع المعزز، كما يعلن خلاله عن الفائزين للحصول على جوائز مجموعها 20 ألف ريال