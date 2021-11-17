شكرا لقرائتكم خبر اجتماع يناقش مشروع معالجة الأحياء العشوائية بمنطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماعا بحضور أمناء العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف. وناقش الاجتماع آخر مستجدات مشروع معالجة الأحياء العشوائية في المدن الثلاث.

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع يناقش مشروع معالجة الأحياء العشوائية بمنطقة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.