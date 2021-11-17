شكرا لقرائتكم خبر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعرض أفلاما للصغار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس عن الأفلام التي ستعرض للصغار ضمن برنامج «جيل جديد»، وذلك في دورته الافتتاحية التي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل.

ويعرض برنامج «جيل جديد» إبداعات سينمائية من جميع أنحاء العالم، كما ستحتفي السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ختام دورته الافتتاحية بالعرض العالمي الأول لأحد أفلام برنامج «جيل جديد» وهو «برا المنهج».

وإضافة إلى العروض السينمائية، سيضم المهرجان سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف المشاهدين والزوار من الصغار للاستمتاع بتجربة المهرجان، وتنمية عقولهم ومواهبهم.

ويختتم المهرجان بالعرض العالمي الأول لآخر أعمال المؤلف والمخرج المصري الحاصل على جوائز عمرو سلامة «برّا المنهج».

ويروي الفيلم قصة نور اليتيم الذي يعيش في الريف في أوائل الثمانينات، وهو صبي ذكي لكنه يعاني من الكذب القهري ومشاكل في نظره، يلبس نظارات لا تعالج ضعف بصره تماما.

ولكي يحظى باحترام أصدقائه في المدرسة، يغامر بالدخول إلى منزل مسكون أمام مدرسته، منزل يخشى كل الأطفال دخوله. وفي الداخل، يجد رجلا عجوزا يختبئ من العالم، فتنشأ بين الصبي والعجوز علاقة صداقة وتلمذة، تبدأ معها رحلة اكتشاف الذات الكامنة في صميم هذه الدراما القريبة من القلب.

ويشارك المخرج الإسباني مانويل كالفو بأول تجربة له في مجال الأفلام الطويلة في «أبطال»، وهو من بطولة نخبة من المواهب السعودية منها فاطمة البنوي، وياسر السقاف، إضافة إلى عمر الزهراني، وخالد الحربي، وغيرهم. يدور الفيلم حول خالد، مساعد مدرب في أحد أفضل فرق كرة القدم السعودية، لكنه مغرور وسريع الانفعال.

أفلام يعرضها المهرجان:

«بيل: التنين والأميرة»

أحدث إبداعات المخرج الياباني الذي ترشح للأوسكار مامورو هوسادا

«أكبر منا»

فيلم وثائقي يعد ثاني أعمال المخرجة الفرنسية فلور اسور

«هيا نغني 2»

للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جارث جينينغز