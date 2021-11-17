شكرا لقرائتكم خبر «صحفيو الطائف» يعتمد برنامجه القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف برنامجه القادم ، ضمن تعزيز الصورة الذهنية لأهمية الصحافة في ظل مايشهده القطاع الإعلامي من متغيّرات متسارعة .

وجاء اللقاء بحضور مدير الفرع عطاالله الجعيد والمستشار سعيد الزهراني ، ونائب الفرع عبدالكريم الذيابي ، اذ تم التوافق على تخصيص لقاء دوري مع مسئولي الجهات بالمحافظة ، إضافة لاعتماد برنامج لمسة وفاء ، مع الصحفيين القدامى وتكريمهم واستعادة تجاربهم السابقة، كما أعلن الفرع عن فتح باب العضوية للراغبين الجدد ، إضافة لعقد دورات تدريبية للمهتمين ، في صياغة الأخبار الصحفية والتقارير الميدانية، وكذلك اللقاءات مع المبدعين، وأكد الفرع على أهمية وجود قاعدة بيانات بالمحافظة لتكون متاحة للجمهور عن سير المشاريع التنموية وأبرز وجهات الجذب السياحي ،كما تم اختيار الزميل مطلق الجعيد مديرا للعلاقات والإعلام بالفرع،

الجدير بالذكر أن الفرع أقام في الفترة الماضية عددا من اللقاءات والبرامج ، فيما وصل عدد أعضاء المشتركين فيه نحو ٦٠ اعلامياً،

ووجه الجميع شكرهم وتقديرهم لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والأمانة العامة في هيئة الصحفيين السعوديين لما يجدونه من دعم كبير ولا أدل على ذلك من افتتاح فروع للهيئة في عدد من المناطق والمحافظات بالمملكة مؤخرا وذلك تأكيدًا للدور الذي تؤديه وسائل الإعلام وما تحتاجه من دعم وتعاون من الجهات ذات العلاقة .

وهنأ الجميع الزملاء في الفروع الجديدة متمنين لهم كل توفيق ونجاح في أداء أعمالهم وتحقيق الأهداف المنوط تحقيقها .