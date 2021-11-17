بنك التنمية الاجتماعية يجيب عن أبرز الأسئلة الخاصة بمنتج آهل

الرياض - محمد عبدالله - أجاب بنك التنمية الاجتماعية، عن أبرز الأسئلة خاصة بمنتج آهل وهو متاح للأشخاص، الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي «الأسرة، الترميم، كنف»، ويهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.

وأضافت بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني أن الحد الأدنى لمنتج آهل يبلغ 18 ألف ريال، بينما يبلغ الحد الأقصى 60 ألف ريال.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية، أن المستحقين للحصول على منتج أهل هم العملاء الذين مضى على إقفالهم لتمويلهم السابق لدى البنك مدة سنة.

ويشترط على الموظف والمتقاعد من القطاع الخاص وربة المنزل والطالب والمتسبب تقديم كفالة وفق نموذج رقم 105 الموجود في موقع البنك، أما الموظف الحكومي فلا يشترط له كفيل.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن الحصول على قرض من منتج آهل يتطلب ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لطالب التمويل على (12,500) ريال.

المستحقون لمنتج آهل

ويمكِّن منتج آهل كل من موظف حكومي أو قطاع خاص أو متسبب أو متقاعد أو أرملة أو مطلقة أو مهجورة الحصول على تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط الحصول على تمويل آهل هي نفس شروط الحصول على تمويل المنتجات الاجتماعية.

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