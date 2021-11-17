200 ألف طالب يؤدون الاختبارات بمدارس جازان.. ومدير تعليم المنطقة يوجه رسالة للطلبة

الرياض - محمد عبدالله - أدى اليوم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالمدارس التابعة لتعليم جازان بمختلف محافظات المنطقة .

وكانت الإدارة أكملت استعداداتها لبدء الاختبارات عن بعد، للمرحلة الابتدائية وحضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر العديد من اللجان المكلفة بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التعليم والمدارس قبل وأثناء سير الاختبارات والحرص على الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة من عي الصحة العامة «وقاية».

كما خصصت العديد من الأرقام الهاتفية لاستقبال كافة الاستفسارات التقنية والتربوية والإرشادية من كافة فئات المجتمع التعليمي، إضافة لتنفيذ حملة إعلامية بالتعاون بين إدارتي التوجيه الطلابي وإدارة الإعلام والاتصال استهدفت الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والأسر وركزت على التوعية بأهمية الانضباط وبث روح التنافس بين الطلاب والطالبات وزيادة دافعيتهم للتعلم واستذكار الدروس بالإضافة لشرح أدوار الأسر والمعلمين والمعلمات قبل وأثناء سير الاختبارات .

وكان المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي وجه رسالة لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات أكد فيها على أهمية الاختبارات وأنها تعد الإنجاز الحقيقي وتمثل بوابة تحقيق الطموحات، داعياً الطلاب والطالبات للاستعداد الجيد وتحديد الأهداف وتنظيم الوقت والإصرار على بلوغ الهدف لتحقيق طموحاتهم وبناء الغد الواعد، معبراً عن ثقة الجميع بهم ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

كما وفرت جميع المدارس بجميع محافظات المنطقة كافة الإمكانات و التهيئة النفسية و الاستشارات التربوية استعداداً لانطلاق الاختبارات .