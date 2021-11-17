خدمة «جديدة وجميلة» من «الحج والعمرة».. وبيان يكشف عن التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأربعاء تحديث جديد لتطبيقي اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة لتجنبها عند طلب تصريح أداء العمرة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة، على تويتر: أطلقنا لكم خدمة جديدة وجميلة، تستطيعون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.

يمكنكم تحديث تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وسيتاح لكم معرفة الأوقات.

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